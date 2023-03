Виновные в военных преступлениях России будут наказаны – Боррель

Виновные в военных преступлениях России будут наказаны.

Об этом в годовщину освобождения Бучи, от российских войск заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, ВСУ освободили Бучу 31 марта. Первые кадры из города, на которых тела убитых оккупантами мирных людей лежали прямо на улицах, всколыхнули украинцев и весь цивилизованный мир.

A year has passed since the war crimes committed by Russian troops in #Bucha were revealed. I carry with me the horrendous images.

The EU assists Ukraine to investigate such crimes and collect evidence.

There will be no impunity. #StandWithUkraine #noimpunity #Accountability pic.twitter.com/Uf5RKEPHCB

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 31, 2023