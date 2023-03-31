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Факты / Україна

Виновные в военных преступлениях России будут наказаны – Боррель

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Жозеп Борель
Фото: Depositphotos

Виновные в военных преступлениях России будут наказаны.

Об этом в годовщину освобождения Бучи, от российских войск заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

– Прошел год с момента выявления военных преступлений, совершенных российскими войсками в Буче.

Ношу в памяти ужасные картины. ЕС помогает Украине расследовать такие преступления и собирать доказательства. Безнаказанности не будет, – написал Боррель в своем Twitter.

Напомним, ВСУ освободили Бучу 31 марта. Первые кадры из города, на которых тела убитых оккупантами мирных людей лежали прямо на улицах, всколыхнули украинцев и весь цивилизованный мир.

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Зеленский к годовщине освобождения Бучи от российских войск напомнил о зверствах оккупантов в этом городе.

Сегодня в Бучу прибыли президент Молдовы и премьерминистры Хорватии, Словакии и Словении.

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