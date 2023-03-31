Какой процент украинцев верит в победу Украины до 2024 года и как ее видят — опрос

Март, 31 в 16:17

Подавляющее большинство украинцев уверены в победе над Россией в войне, при этом примерно половина из них верят, что это произойдет до конца 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.

– 93% украинцев верят в победу Украины в войне. Не верят только 3,5% опрошенных. С августа прошлого года позиция украинцев относительно победы не изменились. Убеждены в победе Украины большинство жителей всех макрорегионов (83,5% жителей Восточного региона, 91% жителей Юга и 96% жителей Западного и Центрального регионов), — говорится в сообщении социологической службы.

Отмечается, что не верят в победу Украины 9% жителей Востока, 3% южан, 2,5% — Центрального региона и 1% жителей Запада страны.

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Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, верят в победу 95%, среди говорящих на русском — 87%. Среди доверяющих президенту Украины Владимиру Зеленскому верят в победу 96%, среди тех, кто не доверяет — 78%.

Среди тех, кто уверен в победе Украины, 50% считают, что эта она наступит до конца 2023 года, 26% — что она состоится через 1-2 года, 7% — через 3-5 лет, 1% — не раньше чем за 5 лет и 0,4% — что она вряд ли наступит при их жизни.

Чаще украинцы рассматривают как победу изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года (47% среди верящих в победу Украины) или уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России (31%).

При этом доля вторых по сравнению с декабрем 2022 года выросла (тогда она составляла 22%), а доля первых стала меньше (в декабре она составила 54%). Меньше стало также тех, кто довольствовался изгнанием российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма (часть таких уменьшилась с 8% до 4%).