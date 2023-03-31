Будут собирать доказательства для МУС: в Украине создадут спецгруппы с целью фиксации военных преступлений РФ

Март, 31 в 20:20

В Украине создадут специальные следственные группы (Task forces) для сбора доказательной базы по делам о преступлениях России, которые в дальнейшем будут переданы в Международный уголовный суд.

Об этом на состоявшейся в Буче конференции United for justice сообщил генпрокурор Андрей Костин.

— Мы об этом договорились (с прокурором Международного уголовного суда. – Ред.) несколько дней назад, а сегодня совместно объявили о том, что будем создавать рабочие группы Task forces по определенным уголовным производствам, которые мы, как Украина, готовы будем передать Международному уголовному суду, – сказал он.

Костин добавил, что недавно выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина, поскольку у украинской правоохранительной системы нет возможности его осудить из-за иммунитета, который он имеет как президент.

Сейчас смотрят

— Поэтому в этом деле именно МУС помогает Украине, но могут быть дела по преступлениям, которые достигли мирового уровня по осведомленности, и мы рассматриваем возможность передать их в МУС. В том числе это дела по военным преступлениям на территории Бучанского района, — говорит генпрокурор.

Он рассказал, что работа Офиса генпрокурора с Международным уголовным судом продолжается, есть план и стратегия такого сотрудничества на текущий год.