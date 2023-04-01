Коллаборанты готовят план побега: Федоров о панике в Мелитополе после взрывов

Апрель, 01 в 14:02

На этой неделе в Мелитополе и районе уничтожено несколько баз россиян, а также штаб “МГБ”, когда оккупанты проводили совещание, соответственно среди коллаборационистов наблюдается паника.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

— Сейчас мы получаем информацию, что некоторые коллаборационисты уже передают свои вещи родственникам и готовят план побега…Но речь не идет о массовом бегстве российских военных. Наоборот, мы видим, что они начали строить несколько новых линий обороны, — подчеркнул он.

Федоров также сообщил, что получили точную информацию о предателях, которые сегодня формируют группы и управляют поездами, которые доставляют из Крыма боеприпасы, топливо, военную технику, а на обратном пути вывозят нашу руду.

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По его словам, эти коллаборационисты не смогут избежать ответственности, напомнив, что на этой неделе СБУ заочно объявила несколько подозрений.

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