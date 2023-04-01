Апрель, 01 в 16:56

Россия может разместить свое ядерное оружие в Беларуси только в том случае, если Кремль получит на это разрешение от Китая. Однако вряд ли официальный Пекин его предоставит.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Общественному.

По его словам, вопрос возможного размещения ядерного оружия на территории Беларуси рассматривался членами аппарата СНБО.

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– Я могу сказать, что никакого размещения ядерного оружия на территории Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не разрешит Путину размещать там ядерное оружие. Предоставит ли Китай разрешение Путину размещать ядерное оружие в Беларуси? Я более чем уверен, что нет, – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что ядерное оружие в Беларуси не нужно ни КНР, ни самой Беларуси.

Он объяснил, что Кремль пытается шантажировать темой ядерного оружия западных союзников Украины, в том числе США, чтобы склонить их к переговорам о прекращении войны на условиях РФ.

– Это такая тупая игра России для того, чтобы заставить американцев, англосаксов идти на переговоры с россиянами именно по нашему кейсу, – заявил Данилов.

Он напомнил, что, согласно решению СНБО, пока у власти в РФ находится диктатор Владимир Путин, Украина никаких переговоров с россиянами вести не будет.

Как известно, 25 марта глава РФ Путин объявил о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, к 1 июля там будет завершено строительство хранилища для этого оружия. А белорусская армия уже получила ракетный комплекс Искандер, способный нести ядерные боеголовки.

Ядерный шантаж Кремля возмутил мировое сообщество. В частности, в Евросоюзе готовы ввести новые санкции, если Россия действительно пойдет на такой шаг.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН 31 марта Китай выступил против передачи Россией ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами РФ.