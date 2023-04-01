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Факты / Україна

Низкие темпы паспортизации на оккупированных территориях мешают россиянам готовить псевдовыборы — Спротив

Марта Бондаренко, редактор ленты
Низкие темпы паспортизации на оккупированных территориях мешают россиянам готовить псевдовыборы — Спротив
Фото: Depositphotos

Низкие темпы паспортизации украинского населения на временно оккупированных территориях не дают возможности захватчикам подготовиться к так называемым выборам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты все еще надеются провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные органы самоуправления и в парламент в сентябре 2023 года, но не могут набрать коллаборационистов.

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Захватчикам не хватает как членов территориальных избирательных участков, так и членов партий.

Даже не могут набрать полицейских с российскими паспортами.

Ну и не говоря уже об электорате, ведь в отличие от псевдореферендума, который россияне так и не смогли провести, на фейковых выборах голосовать необходимо с паспортом России.

При этом не удастся устроить цирк с голосованием на дому четыре дня, чтобы скрыть отсутствие явки, — отметили в Спротиві.

Москва поставила задачу перед коллаборационистами во что бы то ни стало нарастить темпы паспортизации населения.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что местные гауляйтеры пообещали руководству РФ до псевдовыборов паспортизировать 80% жителей временно оккупированных территорий. Однако желающих получить российский паспорт немного.

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