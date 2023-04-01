Апрель, 01 в 15:00

У России нет физической возможности быстро подготовить новое наступление или изменить тактику, чтобы снова попытаться захватить Луганскую и Донецкую области.

Об этом журналистке Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, город Бахмут остается одной из приоритетных целей врага. За сутки оккупанты более 170 раз наносили удары ствольной и реактивной артиллерией.

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— Состоялось 25 боестолкновений, в ходе которых было уничтожено 162 оккупанта, 157 получили ранения. Если взять в разрезе неделю — 10 дней, количество атак несколько уменьшилось: если раньше это было 35-50 и более, сейчас мы видим от 17 до 25, — сказал Череватый.

Он отметил, что на ситуацию влияют наши мощные удары по оккупантам, погодные условия и попытки врага перегруппировать свои силы. Вагнеровцы продолжают нести огромные потери, и их пытаются усиливать подразделениями десантных и мотострелковых войск.

На Лимано-Купянском направлении действуют вражеские подразделения армии РФ, в которых в основном воюют мобилизованные.

— Здесь они больше используют артиллерию, пытаясь поразить наши позиции. Эти сутки не стали исключением: 241 раз враг применил различные типы артиллерии, произошло 12 боестолкновений, и враг потерял 35 оккупантов уничтоженными, 75 ранеными. Также здесь больше замечено использование бронетехники. Фактически каждые сутки подбивались их танки, в том числе новейшие Т-90, Т-80, в эти сутки подбита САУ Гвоздика и сбит беспилотный аппарат, — рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Ранее аналитики американского Института изучения войны ISW рассказали, что Силы обороны Украины предотвратили непосредственную угрозу окружения в Бахмуте.