Оснащены 30-мм пушкой Bushmaster II: что известно о польских БТР Rosomak
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Киев заказал у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak. Эта покупка будет оплачена за деньги Евросоюза и Соединенных Штатов.
Что известно о БТР Rosomak?
Rosomak — является лицензионным вариантом финской колесной бронемашины Patria AMV, которая производится в Польше как в версии БМП так и БТР.
Бронетранспортером управляет экипаж из трех человек, а десантное отделение в кормовой части машины рассчитано на восемь бойцов. Десантники покидают БТР через кормовые двери или верхние люки.
Бронирование корпуса бронетранспортера защищает от пуль калибра 14,5 мм спереди и 7,62 — по бокам. Машина разгоняется до скорости 100 км/ч и может преодолевать водные препятствия со скоростью до 10 км/ч.
Характеристики Rosomak:
- Боевая масса — 22 т;
- Экипаж — 3 человека;
- Максимальная скорость — 100 км/ч по шоссе;
- Запас хода — 590 км по шоссе;
- Вооружение — 1×30-мм пушка Mark 44 Bushmaster II; 1×12.7-мм пулемет WKM-B; 1×7.62-мм UKM-2000C;
- Преодоление препятствий — плавает.
На базе БТР Rosomak разработано несколько вариантов различного назначения, которые поступают на вооружение польского войска. Этот тип бронетранспортера участвовал в войне в Афганистане. Находится на вооружении в Польше и ОАЭ.