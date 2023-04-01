Апрель, 01 в 10:08

Украина вряд ли сможет выгнать все российские войска со своей территории в 2023 году.

Об этом заявил американский генерал Марк Милли в интервью Defense One.

Он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что цель Украины — выгнать всех русских из оккупированных территорий.

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По словам Милли, это довольно сложная военная задача, так как россиян во временно оккупированных регионах несколько сотен тысяч.

— Я не думаю, что это может быть сделано в ближайшей перспективе в этом году… Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача, — сказал генерал.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что в Бахмуте воюют примерно 6 000 боевиков Вагнера. И вагнеровцы несут огромные потери в районе Бахмута.