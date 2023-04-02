Апрель, 01 в 22:49

Словакия планирует расширить программу подготовки украинских военнослужащих и помочь с модернизацией артиллерийского вооружения, которое находится в пользовании Вооруженных сил Украины.

Об этом говорили во время встречи Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Минобороны Словацкой Республики Ярослав Надь.

Резников поблагодарил словацкое правительство и народ за переданную военную помощь ВСУ, в том числе за самолеты МиГ 29, которые с другими средствами будут защищать наше небо.

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— Словацкая Республика — одна из тех дружественных стран и наших соседей, которые искренне помогают Украине и уважают наш суверенитет. Мы помним все добрые дела с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии. Сейчас для нас также важное направление — эксплуатация и модернизация артиллерийского вооружения, которое предоставляет Словакия. Среди приоритетов — обучение наших воинов и расширение программ подготовки, — сказал он.

Кроме того, Алексей Резников и Ярослав Надь пообщались с воинами ВСУ, а представители иностранной делегации смогли из первых уст услышать об опыте применения западного вооружения, в частности словацкого производства, в боевых условиях.

Глава Минобороны Словакии выразил восхищение украинскими военными и отметил их героизм, отвагу и настоящий боевой дух.

— Словацкая Республика поддерживает украинское войско так, насколько это сегодня возможно. Как министр обороны, приложу максимум усилий, чтобы артиллерийские системы совершенствовались, ведь мы тоже изучаем предоставленную вами информацию с фронтов войны. Это правда, что лучший тест или испытания — это поле боя. Желаю всем украинским воинам сил, мужества и верю, что Украина победит, потому что вы боретесь за правду, родную страну, свои дома и близких, — сказал он.

Ярослав Надь подчеркнул, что весь мир стоит бок о бок с украинцами.

— И мы, словаки, сделаем все, чтобы ускорить победу Украины, — заверил Ярослав Надь.

За предоставление Украине всесторонней помощи во время вооруженной агрессии России и плодотворное сотрудничество с украинским оборонным ведомством, Алексей Резников наградил коллегу Ярослава Надя отличием МО Украины — медалью За развитие военного сотрудничества.