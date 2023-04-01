Апрель, 01 в 1:01

Новый пакет военной помощи США на сумму $2,6 млрд, который может включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и топливозаправщики для борьбы Украины с Россией, будет объявлен уже в понедельник.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на троих американских чиновников.

— Полдюжины типов боеприпасов, включая танковые, также ожидаются в списке оборудования, который может быть окончательно утвержден в эти выходные, — сказали изданию чиновники, говорившие на условиях анонимности.

Они добавили, что сумма в долларах и конкретное оборудование в пакете может измениться.

Сейчас смотрят

В список также планируется включить высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для наведения мостов, которое Украина будет использовать для штурма российских позиций, эвакуаторы для помощи выведенной из строя тяжелой технике, такой как танки, и дополнительные снаряды для ПВО NASAMS, которые США и союзники передали Киеву.

Помощь на $2,1 млрд на вооружение была выделена в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у промышленности, а не из запасов оружия США.

Оставшиеся $500 млн, в основном включает боеприпасы, чтобы помочь Киеву провести весеннее наступление против России. Они должны были поступить из средств Presidential Drawdown Authority, которые позволяют президенту Джо Байдену брать оружие из текущих запасов США в чрезвычайных ситуациях.

Reuters напомнили, что с момента вторжения США обязались предоставить Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $30 млрд.

Фото: Олексій Резніков