ВСУ нанесли рекордные потери российским оккупантам в марте

Апрель, 01 в 17:09

Силы обороны Украины за март 2023 года ликвидировали 24 100 российских оккупантов, установив таким образом рекорд.

Это отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

— Можем делать ставки на апрель, какие будут потери у оккупантов и будет ли рекорд? Что-то мне подсказывает, что апрель так же станет рекордным, и количество потерь российских оккупационных войск перевалит за 25 тыс. тел, — отметил он.

Ранее эксперт прогнозировал, что март 2023 года должен продемонстрировать рекордные потери России в Украине.

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За календарный год полномасштабной войны против Украины потери России превысили суммарные потери во всех вооруженных конфликтах, в которых участвовали советская и российская армии с 1945 года.

Так, РФ в Украине потеряла убитыми и ранеными от 200 до 250 тыс. человек. Такие данные предоставил американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Источник: Александр Коваленко