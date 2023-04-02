Десантники уничтожили подразделение РФ и заняли их боевые позиции

Апрель, 02 в 13:02

Военные 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции на одном из направлений.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска.

— Егери-десантники уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции (видео 18+), — говорится в сообщении.

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Ранее представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что украинские военные на Донецком направлении отбили некоторые позиции российских войск. Сейчас их обустраивают для ведения обороны.