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Факты / Україна

Десантники уничтожили подразделение РФ и заняли их боевые позиции

Бедрак Виктория, редактор ленты
Десантники уничтожили подразделение РФ и заняли их боевые позиции
Фото: Генштаб ВСУ

Военные 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции на одном из направлений.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска.

— Егери-десантники уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции (видео 18+), — говорится в сообщении.

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Ранее представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что украинские военные на Донецком направлении отбили некоторые позиции российских войск. Сейчас их обустраивают для ведения обороны.

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