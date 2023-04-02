Украинские бойцы показали, как уничтожили вражеский миномет Тюльпан
Фото: Генштаб ВСУ
Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили российский миномет 2С4 Тюльпан.
Соответствующее видео они обнародовали в Facebook.
— Украинские — уже совсем скоро обильно зацветут, а вражеские Тюльпаны уничтожаются, все до одного. Мусору не место на украинской земле, — говорится в сообщении.
Сейчас смотрят
Ранее представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что украинские военные на Донецком направлении отбили некоторые позиции российских войск.