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Факты / Україна

Украинские бойцы показали, как уничтожили вражеский миномет Тюльпан

Бедрак Виктория, редактор ленты
Украинские бойцы показали, как уничтожили вражеский миномет Тюльпан
Фото: Генштаб ВСУ

Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили российский миномет 2С4 Тюльпан.

Соответствующее видео они обнародовали в Facebook.

— Украинские — уже совсем скоро обильно зацветут, а вражеские Тюльпаны уничтожаются, все до одного. Мусору не место на украинской земле, — говорится в сообщении.

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Ранее представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что украинские военные на Донецком направлении отбили некоторые позиции российских войск.

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