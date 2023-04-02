Украинские бойцы показали, как уничтожили вражеский миномет Тюльпан

Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили российский миномет 2С4 Тюльпан.

Соответствующее видео они обнародовали в Facebook.

— Украинские — уже совсем скоро обильно зацветут, а вражеские Тюльпаны уничтожаются, все до одного. Мусору не место на украинской земле, — говорится в сообщении.