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Факты / Україна

Освобождение Киевщины стало фундаментом дальнейших успешных операций ВСУ — Сырский

Валентина Чорна, редактор ленты
Олександр⁩ Сирський

Освобождение Киевской области от российских оккупантов стало фундаментом для дальнейших успешных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, комментируя годовщину деоккупации Киевщины.

— Благодаря удачным действиям мотивированных воинов Сил обороны год назад нам удалось одержать стратегическую победу над российской армией и выбить ее подразделения из Киевской области и Севера в целом. Эта победа стала фундаментом дальнейших успешных операций, — написал он в Telegram.

Сырский добавил, что гордится каждым украинским воином и командиром.

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