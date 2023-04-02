Освобождение Киевщины стало фундаментом дальнейших успешных операций ВСУ — Сырский
Освобождение Киевской области от российских оккупантов стало фундаментом для дальнейших успешных операций Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, комментируя годовщину деоккупации Киевщины.
— Благодаря удачным действиям мотивированных воинов Сил обороны год назад нам удалось одержать стратегическую победу над российской армией и выбить ее подразделения из Киевской области и Севера в целом. Эта победа стала фундаментом дальнейших успешных операций, — написал он в Telegram.
Сырский добавил, что гордится каждым украинским воином и командиром.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Александр Сырский