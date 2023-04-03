$3 тыс. за справку независимо от состояния здоровья: в Киеве разоблачен заведующий филиалом медучреждения

Апрель, 03 в 16:44

В Киеве разоблачено и сообщено о подозрении заведующему филиалом одного из коммунальных учреждений здравоохранения столицы по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в начале января 2023 года военнообязанный украинец, имея определенные болезни, обратился к заведующему филиалом КНП Консультативно-диагностический центр одного из районов столицы, который одновременно является председателем военно-врачебной комиссии, о прохождении военно-врачебной комиссии с последующим исключением из военного учета военнообязанных.

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При этом заведующий сообщил, что независимо от имеющихся заболеваний справка обойдется в $3 тыс.

В дальнейшем, с января по февраль 2023 года, заведующий филиалом неоднократно встречался с мужчиной и давал ему указания по оформлению и предоставлению медицинских справок, а также прохождению соответствующих обследований.

Подозреваемый был задержан после получения $3 тыс. за предоставление временного удостоверения о непригодности к военной службе и справки об исключении из военного учета.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и решается вопрос о наложении ареста на принадлежащее ему имущество для обеспечения конфискации.

В ходе проведения санкционированных обысков на рабочем месте обнаружено $35 тыс., а по адресу жительства еще $55 тыс.

В настоящее время продолжаются следственные действия.