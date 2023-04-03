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Факты / Україна

Игнат объяснил сложности в обслуживании истребителя F-16 на примере Жигуля и Mercedes

Валентина Летяк, редактор ленты
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

Польша уже передала первые самолеты МиГ-29. Надеемся, что будут и следующие шаги партнеров, в частности относительно истребителей F-16. Поскольку Украина готова направить десятки пилотов на обучение — со знанием английского языка, боевым опытом и сотнями часов налета, то есть проблем с подготовкой не будет, нужно только политическое решение.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Предоставлять самолеты — это просто, взяли и перелетели. Поэтому речь идет также о том, сколько надо времени на подготовку технической документации, инженеров, которые будут их обслуживать. Это не менее важный процесс, чем подготовка пилотов. Если он всю жизнь ремонтировал Жигуль, а тут Mercedes на СТО пригнали… Поэтому это важный процесс, который надо проводить параллельно с подготовкой пилотов, — объяснил он.

По его мнению, нет особых проблем и с адаптацией структуры украинских аэродромов, потому что F-16 уже не раз здесь бывали.

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— У нас очень много аэродромов и штатных, и оперативных, откуда наши пилоты выполняют боевые задачи. Уже летали F-16 и из Миргорода, и из Хмельницкой области, в частности обеспечивали проведение Евро-2012 в Украине, — напомнил Игнат.

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