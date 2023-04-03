Конфликт военного с отдыхающим в Буковеле: что известно

Апрель, 03 в 18:35

На территории горнолыжного курорта Буковель разгорелся скандал после того, как один из отдыхающих оскорбил военного Вооруженных сил Украины.

Видео инцидента начали стремительно распространять в социальных сетях 3 апреля.

На опубликованных кадрах можно увидеть отдыхающего, который грубит в сторону автора видео, являющегося военным ВСУ и находящегося там на реабилитации.

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Мужчина в халате и с кружкой пива в руке обзывает военного “лошарой” и провокатором”.

В ответ на то, что военный приехал из Бахмута, мужчина ему ответил:

— Тогда езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь. Отсиживаешься.

В следующем видео военный объяснил, что находится на территории курорта Буковель на реабилитации. По его словам, за несколько дней пребывания там он якобы слышал много оскорблений в сторону ВСУ.

Военный в своем аккаунте TikTok публикует видео на военную тематику с бытом и задачами на службе. В одном из роликов он указывает, что является бойцом 14 отдельной механизированной бригады.

Видео вызвало возмущение среди пользователей социальных сетей, которые требуют извинений от отдыхающего и наказания для него.

Хочу извинений именно с колен;

А он украинец? Для украинца Бахмут наш, а если оно говорит “в свой Бахмут”, то…;

Очень больно смотреть, что такое существует;

Дядя 23 год с 90-ми спутал. Очень много на себя берет.

Позже в защиту мужчины (посетителя в халате) выступила женщина Юлия Фатула, которая представилась его женой.

Она заявила, что конфликт начался из-за языка, а военный подошел к ним якобы навеселе и начал приставать.

— Вчера в спа подошел выпивший военный и начал говорить, на каком языке нам разговаривать. Ему не понравилось, что люди разговаривают не на украинском. Он начал говорить, что нам нужно ехать в Россию. Мой муж среагировал, конечно, это сначала было мягче, потом он еще раз подошел, начал его провоцировать… В результате спровоцировал так всю ситуацию и в нужный момент снял все на камеру, — утверждает женщина.

По ее словам, она и ее муж не знали, что это был военный и что в этом отеле проходят реабилитацию бойцы ВСУ.

В сети узнали в хамившем мужчине предпринимателя из Черкасс. Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук, который опубликовал данные героя видео, отметил, что непозволительно никому приставать ни к военным, ни к гражданским, но конкретно в этой ситуации, по его мнению, более неправ был именно гражданский.

Мужчина извинился перед военным и ВСУ

Мужчинам удалось уладить конфликт и пожать друг другу руки после приезда полиции. Также отдыхающий сказал, что начнет учить украинский язык.

Сам военный в своем блоге сообщил, что отдыхающий извинился перед ним в гостиничном номере в присутствии полиции и военных.

При этом его попросили, чтобы извинения были искренними, а не формальными для камеры.

— Я разговаривал, хотел извиниться, но ситуация так сложилась, что было трудно. Пока не приехали вы (полицейские, — Ред.) и эту ситуацию не урегулировали. Я извиняюсь перед вами и перед ВСУ за то, что сказал о Бахмуте. Александр, извини за наш разговор и ситуацию. Я не хотел никого обидеть, тем более военных, — сказал мужчина.

Военный сказал, что прощает и пожелал отдыхающему и его семье изучать родной язык.