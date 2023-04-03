На Донецком направлении ВСУ удалось улучшить свое тактическое положение – Силы обороны
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что на Донецком направлении украинским силам удалось улучшить свое тактическое положение.
Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.
Он отметил, что оккупанты продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях.
— Там они пытаются сосредоточить силы, но им ничего не удается. Зато на Донецком направлении нам удалось улучшить свое тактическое положение. Мы заняли некоторые стратегически важные позиции, — сказал Дмитрашковский.
Кроме того, по его словам, возле Авдеевки РФ выводит 200 мотострелковую бригаду, чтобы они смогли восстановить силы.
— Зато есть информация, что туда зашли вагнеровцы. Но пока подтверждения этому нет, — добавил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские защитники продолжают держать Бахмут Донецкой области. Войска РФ далеки от захвата города.
Источник: телемарафон