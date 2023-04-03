На Донецком направлении ВСУ удалось улучшить свое тактическое положение – Силы обороны

Апрель, 03 в 14:29

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что на Донецком направлении украинским силам удалось улучшить свое тактическое положение.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

Он отметил, что оккупанты продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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— Там они пытаются сосредоточить силы, но им ничего не удается. Зато на Донецком направлении нам удалось улучшить свое тактическое положение. Мы заняли некоторые стратегически важные позиции, — сказал Дмитрашковский.

Кроме того, по его словам, возле Авдеевки РФ выводит 200 мотострелковую бригаду, чтобы они смогли восстановить силы.

— Зато есть информация, что туда зашли вагнеровцы. Но пока подтверждения этому нет, — добавил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские защитники продолжают держать Бахмут Донецкой области. Войска РФ далеки от захвата города.

Источник: телемарафон