Первый пакет в 2023 году: Нидерланды выделяют €274 млн на помощь Украине

Апрель, 03 в 22:38

Правительство Нидерландов объявило о выделении первого в 2023 году комплексного пакета помощи Украине на общую сумму в 274 млн евро.

Об этом говорится в совместном заявлении министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Лише Шрайнемахер и министра иностранных дел Вопке Хукстры в Палате представителей Нидерландов.

Этот пакет является частью зарезервированных правительством Нидерландов €2,5 млрд в поддержку Украины в течение 2023 года.

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Из них 180 млн евро предназначены на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановление, а остальные 94 млн евро – на нелетальную поддержку украинских Вооруженных Сил, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия.

В частности, €20 млн из “гуманитарной части” пакета пойдут на гуманитарную помощь, €10 млн — на психическое здоровье и психосоциальную поддержку, еще столько же — на разминирование сельскохозяйственных угодий.

Отдельно €40 млн будут направлены на закупку семян и оборудования для украинского сельского хозяйства, а еще €100 млн – на восстановление больниц и системы здравоохранения, энергоснабжения, жилищного строительства и инфраструктуры.

Что касается другой части пакета помощи, то €75 млн из него пойдут на укрепление сотрудничества между Украиной и НАТО, а €14 млн – на создание Реестра нанесенного военными действиями РФ убытков в Гааге и содействия расследованию военных преступлений в Украине.

Еще пять миллионов евро будут потрачены на “защиту и сохранение культуры, определяющую идентичность Украины”.