Апрель, 03 в 18:07

Российские военные снова обстреляли больницу в Херсоне. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

В медучреждении выбиты окна, поврежден забор.

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— Сейчас в заведении лечатся более двухсот пациентов и работают 100 специалистов. К счастью, не было прямого попадания в здание, где находятся люди, поэтому нет пострадавших, — рассказали в ОВА.

Последствия вражеской атаки можно увидеть на видео от очевидцев.

Напомним, что днем 1 апреля российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. Снаряд попал в частный дом, погиб человек, который был на улице.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 404-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: скрин с видео