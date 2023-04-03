В результате обстрелов повреждено оборудование одной из ТЭС, из-за непогоды есть обесточивание в двух областях – Минэнерго
В понедельник, 3 апреля, энергосистема работает без ограничений потребителей с резервом мощности.
Об этом сообщает Минэнерго.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
В то же время вчера в результате вражеских обстрелов было повреждено оборудование одной из ТЭС.
— По состоянию на утро из-за непогоды обесточены около 2 тыс. абонентов в Киевской области и 3,8 тыс. — в Одесской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения, — говорится в сообщении.
Кроме того, в Минэнерго отметили, что в течение последних суток восстановлено электроснабжение около 8 тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.
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