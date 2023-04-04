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Факты / Україна

До 20 Калибров: Россия держит в Черном море наготове три ракетоносителя

Валентина Летяк, редактор ленты
калібр

Сейчас Черноморский флот РФ держит в море на боевом дежурстве семь кораблей, из которых три носителя Калибров общим залпом до 20 ракет.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

По данным военных, в Азовском море сейчас находится один вражеский корабль, а в Средиземном — до семи, из них три ракетоносителя, снаряженные 20 Калибрами.

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Накануне Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море — к двум надводным кораблям добавила одну подводную лодку. Общий залп Калибров 3 апреля достигал 16 ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 405-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Оперативное командование Юг

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