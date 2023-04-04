До 20 Калибров: Россия держит в Черном море наготове три ракетоносителя

Апрель, 04 в 12:38

Сейчас Черноморский флот РФ держит в море на боевом дежурстве семь кораблей, из которых три носителя Калибров общим залпом до 20 ракет.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

По данным военных, в Азовском море сейчас находится один вражеский корабль, а в Средиземном — до семи, из них три ракетоносителя, снаряженные 20 Калибрами.

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Накануне Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море — к двум надводным кораблям добавила одну подводную лодку. Общий залп Калибров 3 апреля достигал 16 ракет.

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Фото: Оперативное командование Юг