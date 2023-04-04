Оккупанты несут потери возле Марьинки и Авдеевки, из Мариуполя вывозят технику — Силы обороны

Апрель, 04 в 15:29

В районе Марьинки и Авдеевки в Донецкой области Россия за сутки потеряла почти две роты оккупантов.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона Единые новости.

Он отметил, что в районе Авдеевки враг совершил 35 атак без применения техники, в районе Марьинки россияне атаковали с боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами, а возле Павловки работала группа пехоты с танками. Все атаки РФ были отбиты.

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По словам Дмитрашковского, за минувшие сутки оккупанты потеряли около двух рот личного состава, склад БК и пункт управления.

Кроме того, он отметил, что в Мариуполе после многочисленных попаданий ВСУ по складам РФ начала вывозить технику и перемещать боеприпасы. Это приведет к осложнению логистических поставок боеприпасов, горюче-смазочных материалов и ремонта техники.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Бахмут остается основным направлением ударов РФ.

Источник: телемарафон