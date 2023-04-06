Апрель, 05 в 23:32

Министр обороны Украины Алексей Резников ответил на критику народного депутата Анастасии Радиной, которая обвинила его в срыве введения прозрачных процедур для отбора новых поставщиков питания для военных.

Об этом, как сообщает корреспондент Фактов ICTV, Резников заявил во время мероприятия по презентации Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

Накануне в своей заметке на Facebook Радина написала, что Резников заставил правительство разрешить Минобороны продлить действующие контракты еще до трех месяцев, якобы проигнорировав рекомендации комиссии под руководством министра экономики Юлии Свириденко по отбору поставщиков по упрощенной процедуре в Prozorro, переходу от закупки услуги к закупке продуктов с доставкой, установлению предельных цен на наиболее распространенные продукты питания на уровне рыночных цен.

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В ответ Алексей Резников отметил, что сегодня новая система закупок еще не разработана.

По его словам, рабочая группа продолжает работать, но окончательного решения нет. Поэтому, чтобы не сорвать поставки, были вынуждены продлить контракты.

— Это смешно слышать, что я что-то сорвал. Моя задача — не сорвать устоявшееся, беспрепятственное, бесперебойное снабжение в огромную армию украинских защитников и защитниц. И у меня стоит задача, чтобы они ежедневно были накормлены. И меня не интересуют чьи-то политические амбиции — сделать что-то так, как ему хочется. Мы делаем так, как должно быть. Мы попросили Prozorro разработать технически так называемое Military Prozorro, как я называю. Пока этот вопрос также не решен, надеюсь, что он будет решен, — рассказал Резников.

Глава Минобороны добавил, что в прошлом году никаких нареканий военнослужащих на качество, количество и своевременность поставок пищевых продуктов не было, сейчас нет, и он надеется, что не будет и в дальнейшем. Он, как министр, это гарантирует. А остальное готов принять как критику и рекомендации.

Кроме того, Алексей Резников добавил, что до его назначения на должность министра все поставки пищевых продуктов в Вооруженные силы Украины обеспечивала только одна компания. По состоянию на сейчас это уже восемь компаний-поставщиков, то есть министерство демонополизировало рынок и намерено продолжить это делать.

Он добавил, что вопрос закупок для ВСУ в военное время сверхчувствительный, и любые решения следует принимать учитывая безопасность наших воинов.

— Например, до сих пор продолжается дискуссия о том, раскрывать ли местонахождение предприятий, которые предоставляют нам услуги. Мы убеждены в том, что этого делать нельзя, потому что это подвергает риску трудовой коллектив и оборудование, туда прилетит иранский дрон или ракета и на этом точка. Второй момент, есть дискуссия, раскрывать ли места нахождения военнослужащих не в пунктах дислокации, а в местах, где они реально находятся, куда должна поставляться услуга. Вопрос публикации цен уже не стоит, мы уже их опубликовали на сайте Минобороны, — подчеркнул Резников.

Напомним, в марте при Минобороны Украины был создан специальный департамент по предотвращению коррупции в сфере оборонных закупок.

Перед этим вокруг украинского оборонного ведомства разгорелся “пищевой” скандал, который касался закупки продуктов питания для ВСУ. В Минобороны состоялось несколько увольнений чиновников, когда же правоохранительные органы Украины объявили несколько подозрений.

Впоследствии Алексей Резников признал проблемы в Минобороны и анонсировал реформы, в частности в системе закупок.