Новый пакет помощи Украине: в Минобороны США показали фото вооружений
Министерство обороны США опубликовало фото вооружения, которое входит в новый пакет помощи Украине.
Об этом сообщили в Пентагоне.
— Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на фронте. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением, — говорится в сообщении.
Новый пакет помощи Украине: в Минобороны США показали фото вооружений / 2 фотографии
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд.
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Источник: Пентагон
Фото: Пентагон