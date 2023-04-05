Новый пакет помощи Украине: в Минобороны США показали фото вооружений

Министерство обороны США опубликовало фото вооружения, которое входит в новый пакет помощи Украине.

Об этом сообщили в Пентагоне.

— Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на фронте. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением, — говорится в сообщении.