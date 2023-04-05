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Новый пакет помощи Украине: в Минобороны США показали фото вооружений

Бедрак Виктория, редактор ленты
Новый пакет помощи Украине: в Минобороны США показали фото вооружений

Министерство обороны США опубликовало фото вооружения, которое входит в новый пакет помощи Украине.

Об этом сообщили в Пентагоне.

— Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на фронте. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением, — говорится в сообщении.

Новый пакет помощи Украине: в Минобороны США показали фото вооружений / 2 фотографии

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд.

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Источник: Пентагон

Фото: Пентагон

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