Апрель, 05 в 1:45

Украина получит от США новые системы противовоздушной обороны С-UAS.

В частности, в Пентагоне сообщили о передаче 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением С-UAS, которые помогут ВСУ бороться с вражескими БПЛА.

Их производством занимается американская компания Northrop Grumman Armament Systems. В США не уточнили, какую именно модель С-UAS получит Украина.

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Northrop Grumman Armament Systems выработала систему Mobile Acquisition Cueing and Effector.

Она оснащена радаром, радиочастотными датчиками, комплексом управления и контроля, а также несколькими машинами противовоздушной обороны Scorpion с 30-мм пушками M230LF Bushmaster.

M-ACE включает многоцелевую систему наземной и воздушной безопасности, которая может выполнять операции по противодействию беспилотным авиационным системам. Она способна обнаруживать наземные и беспилотные угрозы на больших расстояниях.

Также компания разработала систему C-RAM, которая способна защищать территорию от ракетных, артиллерийских и минометных обстрелов.

FAAD/C-RAM C2 — это открытая модульная система, которая обеспечивает простую и быструю интеграцию с доступными датчиками, эффекторами и системами предупреждения. Ее удалось интегрировать в С-UAS.

Фото: Northrop Grumman