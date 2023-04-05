Апрель, 05 в 17:45

Стремительное вступление Финляндии в НАТО остаточно обнуляет роль России как глобального политического игрока.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он уверен, что государство-агрессора теперь ждет полная демилитаризация и денуклеаризация.

Сейчас смотрят

— Далее — обязательные демилитаризация, денуклеаризация, разрушение пророссийского экономического и информационного лобби, самоизоляция и истерическое медвежье нытье обиженных пропагандистов, — написал Подоляк в Twitter.

Напомним, что вчера Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли возле штаб-квартиры НАТО.

Финляндия приняла решение о присоединении к Альянсу в прошлом году на фоне полномасштабного нападения России на Украину, ведь государство имеет с РФ более 1,3 тыс. км границы.