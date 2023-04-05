Украинские бойцы начнут обучение на танках Abrams “относительно скоро” — Пентагон
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Обучение украинских военных на американских танках M1-A1 Abrams начнется “относительно скоро”.
Об этом пишет CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Минобороны США.
— Учения на Абрамсах еще не начались. Мы все еще работаем над закупкой оборудования, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро, — сказал чиновник во время брифинга.
По словам чиновника, с начала российского вторжения Соединенные Штаты подготовили более 7 тыс. украинских военных.
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Напомним, что США планируют отправить в Украину 31 танк модификации M1A1, вместо ранее обещанных M1A2.
Как сообщил представитель Пентагона, передача более старой модели Abrams ускорит сроки доставки техники. ВСУ смогут получить танки до осени этого года.