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Факты / Україна

Украинские бойцы начнут обучение на танках Abrams “относительно скоро” — Пентагон

Валентина Чорна, редактор ленты
Танк M1 Abrams
Фото: Getty Images

Обучение украинских военных на американских танках M1-A1 Abrams начнется “относительно скоро”.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Минобороны США.

— Учения на Абрамсах еще не начались. Мы все еще работаем над закупкой оборудования, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро, — сказал чиновник во время брифинга.

По словам чиновника, с начала российского вторжения Соединенные Штаты подготовили более 7 тыс. украинских военных.

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Напомним, что США планируют отправить в Украину 31 танк модификации M1A1, вместо ранее обещанных M1A2.

Как сообщил представитель Пентагона, передача более старой модели Abrams ускорит сроки доставки техники. ВСУ смогут получить танки до осени этого года.

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