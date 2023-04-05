Всю ночь работала техника. Хмельницкий засыпало снегом
В среду, 5 апреля, Хмельницкий засыпало снегом. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды.
Об этом сообщает местный сайт Є.
Указано, что снегопад начался еще во вторник вечером и продолжался всю ночь.
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По словам заместителя городского головы Василия Новачка, в течение месяца коммунальщики активно убирали город от зимней грязи, поэтому большинство техники переоборудовали под весенние работы.
Всю ночь работала техника. Хмельницкий засыпало снегом / 3 фотографии
Всю ночь на дорогах и тротуарах работало четыре единицы техники. Для безопасности движения коммунальщики уже высыпали почти 200 тонн соли.
Источник: сайт Є
Фото: сайт Є