Апрель, 05 в 23:26

В среду, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Польшу. Это третья зарубежная поездка главы государства с начала полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский назвал свой визит и переговоры с польскими лидерами “победными”, а также заявил, что для Украины “Польша является не только партнером, но и другом навеки”.

Что известно об итогах визита Зеленского в Польшу — читайте далее в материале.

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Оборонные соглашения и сотрудничество в восстановлении Украины

Одним из главных результатов визита Зеленского в Польшу является согласование нового пакета военной помощи.

В частности, Вооруженные силы Украины получат польские БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО Piorun, истребители МиГ и другое вооружение, в котором нуждаются военные.

Также лидеры стран подписали меморандумы о сотрудничестве в восстановлении Украины и соглашение о сотрудничестве в совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.

Зеленский заявил, что во время встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким они нашли выход относительно проблемы экспорта украинского зерна в Польшу.

— Мы обсуждали вопрос наших фермеров — польских и украинских. Мы нашли выход, я считаю, что в ближайшие дни, недели мы окончательно решим все вопросы, потому что не может быть каких-то сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина, — сказал он.

Также президент Украины поблагодарил за совместную инициативу Польши и Еврокомиссии по возвращению похищенных Россией детей.

— Ищем решение — как вернуть украинских деток, которые были силой похищены, депортированы нашим врагом Российской Федерацией. Наши польские братья готовы помочь Украине в поиске и возвращении детей, — сказал он.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал намерение Украины на членство в НАТО и ЕС.

Он назвал Украину “щитом всей Европы” и заявил, что Польша хочет первой принять участие в восстановлении нашего государства.

— Мы не хотим перепутать мир и спокойствие. Нет речи о договоренностях с варварской Россией. Украина должна сама определить приемлемые условия мира и безопасности, — заявил польский премьер.

Выступление Зеленского и Дуды в Варшаве

Вечером Зеленский вместе с польским лидером Анджеем Дудой произнес речь в Королевском замке в Варшаве.

Во время выступления президент Польши цитировал строки гимнов двух государств, прибегал к цитатам на украинском, в частности к строкам Тараса Шевченко: Подай же руку козакові, і серце чистеє подай!

Дуда подчеркнул, что Украину и Польшу объединяет длительная общая история и ждет “большое прекрасное будущее”.

— Наши страны больше никто не поссорит, и никто не пойдет на уступки террористу. Польша верит в победу Украины и готова оказывать любую поддержку до конца, — сказал президент Польши, подтвердив, что это мощный сигнал для России.

Дуда отметил, что единственным условием мира в Украине может быть только полный вывод российских войск с территории государства.

— Ни о каких переговорах и решениях над головами украинцев не может быть и речи. Если кто-то со мной заводит такие разговоры, я ему отвечаю: Ты был в Буче? Ты был в Бородянке? Ты был в Ирпене? Не был? Тогда поезжай туда и скажи людям, чьих родных убивали, что их жертвы и страдания не имели значения, — подчеркнул он.

Зеленский во время речи также цитировал гимны и использовал польские крылатые фразы.

По словам Зеленского, российский режим, который пришел в Украину с войной, упадет, а сама тирания проиграет в истории тогда, когда она проиграет на украинской земле.

— Падет и этот режим, который пошел войной против нас. Он принес могилы Украине, чтобы потом принести могилы снова и Польше, и всей свободной Европе, а мы боремся бок о бок. Вернем все это зло эпитафией российскому империализму. Тирания проиграет в истории, когда проиграет в Украине. Москва не будет убивать. На этой польской площади, как и на всех украинских площадях, больше никогда не будет России, — сказал глава государства.

Партнерам не нужно останавливаться в солидарности с Украиной, поскольку “наша независимость является гарантией свободы в других государствах”, добавил президент.

Что пишут СМИ о визите Зеленского в Польшу

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что война в Украине “навсегда объединила нации, разорванные историей”.

— О коллизии взаимных обид больше никто не думает. Украинцы относятся к полякам, как к братьям, — отметило издание.

Франкфуртская ежедневная газета добавляет: то, что Польша и Украина нашли общие интересы, приносит облегчение, снимая “с наших плеч бремя исторических предубеждений”.

Еженедельник Der Spiegel указывает, что “время и место визита не были случайными”, поскольку поездка Зеленского в Польшу совпала с провалом зимнего наступления России.

Телевизионный портал ARD в свою очередь отметил, что визит является “выражением благодарности” Польше со стороны украинской власти.

— Трудно не думать с благодарностью о помощи, которую оказывают украинцам поляки, — пишет портал.

Так же пишет и The Guardian: “Целью поездки Зеленского в Варшаву было, прежде всего, поблагодарить страну, которая на международном уровне поддерживает Украину, а также является убежищем для беженцев и транзитным хабом для гуманитарной помощи и оружия, направляющихся в Украину”.

Как отмечает издание CNN, “демонстрация дружбы Зеленского и Дуды олицетворяет то, насколько расцвели украинско-польские отношения в условиях войны, развязанной Москвой”.

— Хотя обе страны имеют переплетенное, но сложное прошлое, поляки, как и их соседи, уже давно опасаются российской угрозы, а сдерживание Москвы считается важнейшей общей задачей обоих народов, — говорится в статье.

Корреспондент ВВС Украина Оксана Тороп рассказала, что в целом визит Зеленского прошел в атмосфере полного согласия и взаимопонимания, “много слов поддержки, комплиментов, рукопожатий”.

Но все же она указала на несколько моментов, которые добавили ощущение напряжения.

— Зеленский, отвечая на вопрос, действительно ли россияне контролируют большую часть Бахмута, в очередной раз сказал, что Украине надо больше оружия и снарядов. И призвал журналистов к единству с властью. В этом слышались нотки разочарования из-за участившихся сообщений в СМИ о коррупции в украинском правительстве, предположений о конфликте взглядов в военном руководстве и сомнений о целесообразности удержания Бахмута ценой многих жизней, — отметила журналистка.

Также Оксана Тороп обратила внимание на то, что президент избежал ответа относительно сроков завершения войны.