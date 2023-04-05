Апрель, 05 в 18:43

Зенитно-ракетные комплексы Avenger, которые Украина получила от США, уже заступили на боевое дежурство.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что украинские бойцы прошли обучение по использованию ЗРК Avenger в Германии.

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— Зенитно-ракетные комплексы Avenger (Мститель) уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, БПЛА, самолетов и вертолетов на малых высотах, — сообщил Наев.

Напомним, в январе США объявили о передаче Украине восьми единиц зенитно-ракетных комплексов Avenger (Мститель).

ЗРК оснащены тепловизионным прицелом, благодаря которому могут работать днем и ночью. Техника вооружена ракетами Stinger, также имеет крупнокалиберный пулемет Browning AN/M3.