Апрель, 05 в 8:51

Потери России в живой силе по состоянию на утро 5 апреля возросли до 176 240 убитыми, из которых 550 оккупантов украинские военные ликвидировали за последние сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наши защитники уничтожили также много боевой техники и вооружения врага, в частности шесть беспилотников, 10 артиллерийских систем, четыре РСЗО, шесть бронированных машин и т. п.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022-го по 5 апреля 2023 года:

личный состав — около 176 240 (+550) человек ликвидировано;

танки — 3 629 (+2);

боевые бронированные машины — 7 005 (+6);

артиллерийские системы — 2 707 (+10);

РСЗО — 532 (+4);

средства ПВО — 280;

самолеты — 306;

вертолеты — 291;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 283 (+6);

крылатые ракеты — 911;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 5 573 (+11);

специальная техника — 299 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 406-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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