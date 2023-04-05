ВСУ ликвидировали за сутки еще 550 оккупантов и шесть вражеских беспилотников
Фото: Генштаб ВСУ
Потери России в живой силе по состоянию на утро 5 апреля возросли до 176 240 убитыми, из которых 550 оккупантов украинские военные ликвидировали за последние сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Наши защитники уничтожили также много боевой техники и вооружения врага, в частности шесть беспилотников, 10 артиллерийских систем, четыре РСЗО, шесть бронированных машин и т. п.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022-го по 5 апреля 2023 года:
- личный состав — около 176 240 (+550) человек ликвидировано;
- танки — 3 629 (+2);
- боевые бронированные машины — 7 005 (+6);
- артиллерийские системы — 2 707 (+10);
- РСЗО — 532 (+4);
- средства ПВО — 280;
- самолеты — 306;
- вертолеты — 291;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 283 (+6);
- крылатые ракеты — 911;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 5 573 (+11);
- специальная техника — 299 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 406-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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