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Факты / Україна

Минус 390 оккупантов, вертолет и четыре БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 176 630 своих военных, из них 390 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери захватчиков с 24.02.22 по 06.04.23:

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  • артиллерийских систем — 2714 (+7) ед,
  • РСЗО — 532 (+0) ед,
  • средств ПВО — 281 (+1) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 292 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2287 (+4),
  • крылатых ракет — 911 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5574 (+1) ед,
  • специальной техники — 302 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 407-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
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