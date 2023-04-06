Минус 390 оккупантов, вертолет и четыре БПЛА: Генштаб обновил данные о потерях РФ
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 176 630 своих военных, из них 390 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери захватчиков с 24.02.22 по 06.04.23:
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- танков — 3631 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7013 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2714 (+7) ед,
- РСЗО — 532 (+0) ед,
- средств ПВО — 281 (+1) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 292 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2287 (+4),
- крылатых ракет — 911 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5574 (+1) ед,
- специальной техники — 302 (+3).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 407-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.