Апрель, 06 в 22:59

Возле Симферополя пожар, местные сообщают о взрывах на птицефабрике.

По данным проекта Радио Свободы Крым.Реалии, в селе Перово “горит птицефабрика”.

При этом жители на видео говорят, что что-то “взрывается”.

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Кроме того, из разговора жителей села на видео становится понятно, что пожар пытаются потушить уже более 30 минут.

Российские спасатели сообщили госСМИ РФ, что пожар локализован на площади 400 кв.м. Пострадавших нет.

Информации о причинах пожара и взрывов со стороны оккупационных властей РФ вблизи украинского Симферополя пока нет. Украинские власти тоже не комментировали ситуацию.