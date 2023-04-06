Среди них – депутаты ОПЗЖ: СБУ сообщила о подозрении 9 вражеским приспешникам

Апрель, 06 в 17:58

СБУ сообщила о подозрении 9 вражеским приспешникам в Харьковской, Луганской, Херсонской и Донецкой областях.

Так, в Харьковской области задержана депутат Великобурлукского поселкового совета от запрещенной партии ОПЗЖ.

– После захвата Купянского района она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и впоследствии присоединилась к местной оккупационной администрации. Там ее назначили помощницей местного гауляйтера. На этой “должности” коллаборантка помогала ему вводить кремлевский режим на захваченной территории. Она организовывала общее собрание местных жителей, во время которого людей агитировали поддержать захватчиков и присоединиться к их рядам, — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что в Луганской области была разоблачена организованная преступная группа, в которую входят 6 бывших должностных лиц местных подразделений Государственной казначейской службы Украины.

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Во время оккупации части региона, они добровольно пошли на сотрудничество с врагом и предложили свою помощь в войне против Украины.

Среди них Светлана Бородина, которую враг назначил “директором казначейства ЛНР”, а ее подельников — руководителями подчиненных “райуправлений”.

Злоумышленники выполняли поручение Кремля по присоединению местных оккупационных органов к единой системе казначейства страны-агрессора.

В Херсонской области в суд направлены материалы относительно депутата-коллаборанта одного из райсоветов от запрещенной партии ОПЗЖ. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в ходе стабилизационных мер в ноябре 2022 года.

– На период временной оккупации части региона злоумышленник согласился стать “оперуполномоченным отделения по борьбе с экономическими преступлениями” в составе оккупационного “ГУ МВД Херсонской области”. В новом “статусе” он заставлял местных предпринимателей платить налоги в бюджет РФ, а в случае отказа — угрожал заключением, — говорится в сообщении.

В Донецкой области задержан экс-директор Краснолиманского городского спортивно-технического клуба.

После захвата Лимана она добровольно согласилась возглавить созданный агрессором местный “сектор опеки управления труда и соцзащиты”.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках начатых уголовных производств по двум статьям КК Украины: 111-1 (Коллаборационная деятельность) и 111-2 (Пособничество государству-агрессору).

Троим фигурантам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.