В Киеве жители сообщают о взрывах
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Киеве были слышны взрывы.
Об этом сообщают жители столицы.
Говорят, что было громко на Левом берегу Киева.
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Однако воздушная тревога объявлена не была.
Предварительно громкие звуки связаны с плановыми работами по разминированию территорий.
Напомним, что ночью 28 марта российские войска запустили в сторону Киева дроны-камикадзе Shahed-136, все они были сбиты нашей ПВО. В результате падения обломков дронов вспыхнул магазин в Святошинском районе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 407-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.