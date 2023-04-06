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Факты / Україна

В Киеве жители сообщают о взрывах

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Киеве были слышны взрывы.

Об этом сообщают жители столицы.

Говорят, что было громко на Левом берегу Киева.

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Однако воздушная тревога объявлена не была.

Предварительно громкие звуки связаны с плановыми работами по разминированию территорий.

Напомним, что ночью 28 марта российские войска запустили в сторону Киева дроны-камикадзе Shahed-136, все они были сбиты нашей ПВО. В результате падения обломков дронов вспыхнул магазин в Святошинском районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 407-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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