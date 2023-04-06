Апрель, 06 в 8:45

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй посетил Техасский колледж для углубленного обсуждения роли агентства в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Указано, что он рассказал о войне России против Украины и участии ФБР в текущих событиях и вызовах, с которыми столкнется нация.

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— Многие россияне, в том числе сотрудники российских спецслужб, не слишком довольны войной, — сказал служащий.

По его словам, в разведке РФ есть много “несчастных россиян”, которых ФБР хотело бы завербовать, но “другим способом”.

— Мы хотим, чтобы эти несчастные россияне знали, что мы хотели бы поговорить с ними. И они, возможно, могут, знаете, сыграть свою роль в изменении хода истории, — отметил Рэй.

Директор ФБР также добавил, что в то время как США наблюдают за войной и учатся на ее примерах, это делает и Китай.

Он сказал, что урок, на котором Китай может сосредоточиться, — это влияние санкций на российскую экономику. Рэй также обвинил китайское правительство в том, что оно “начало предпринимать шаги, чтобы смягчить свою экономику от потенциальных санкций”.

Как отмечает руководитель агентства, это может служить подсказкой относительно потенциальных будущих действий против Тайваня.

Ранее Болгария определила российскую военную агрессию как наиболее непосредственную угрозу глобальному миру.