Апрель, 06 в 21:44

Вооруженные силы Украины истощают врага и готовятся нанести ответный удар.

Об этом пишет издание CNN, предполагая, что Украина еще не определила направление или направления контрнаступления.

В то же время командование тщательно изучает линию фронта и слабые места России так, как перед началом Харьковской операции в сентябре прошлого года.

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Основными элементами подготовки к контрнаступлению CNN называет интеграцию новых подразделений, деградацию российского тыла, устойчивую цепь материально-технического обеспечения и разведку в режиме реального времени.

Где ВСУ могут начать контрнаступление

Одной из подсказок относительно направления контрдействий будут служить удары по логистическим центрам, тыловым базам и складам боеприпасов глубоко за линией фронта россиян.

Как утверждает издание, это заметно на Запорожском направлении и во временно оккупированном Крыму.

Бывший генерал австралийской армии Мик Райан убежден, что наступательных действий ВСУ стоит ожидать как минимум на двух направлениях, в частности для того, чтобы россияне не понимали, куда будет нанесен главный удар.

— Нет военной задачи, которую было бы труднее спланировать, организовать и осуществить, — так говорит Райан о подготовке контрнаступления.

CNN отмечает преимущества наступления на Юге, которое позволит лишить россиян сухопутного коридора в Крым, вернуть под контроль Запорожскую АЭС и Северо-Крымский канал.

Также это даст возможность лишить россиян боеспособности на левобережье Херсонщины.

Екатерина Степаненко из Института изучения войны (ISW) соглашается с утверждением, что одно направление для контрнаступления — ошибка.

По ее словам, наступления на Юге и Востоке могут быть взаимоподдерживающими и создать дополнительные проблемы для россиян.

Каким может быть ход контрнаступления

Как пишет CNN, Россия осознает, что Украина планирует наступательные операции. Об этом свидетельствует возведение и укрепление оборонительных линий.

Мик Райан убежден, что у россиян, вероятно, есть мобильные группы для отражения атак. Однако эксперты оценивают преимущество Украины, опираясь на гибкость, адаптивность и инновационность, баланс навыков и мотивации украинских воинов.

Австралийский генерал Райан предполагает, что в ближайшие недели россияне будут решать, переходить ли к обороне.

— ВСУ захотят не только удивить россиян временем и местом основного и вспомогательного удара, но и создать оперативный темп, который превзойдет способность россиян ответить быстро или в нужное время нужной силой, — убежден Райан.

Издание приводит в качестве примера Харьковскую операцию, когда импульс быстрых успешных атак в начале контрнаступления фактически предопределил дальнейший ход боевых действий. На такой же импульс сейчас, в частности, надеются в США.