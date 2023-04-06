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Факты / Україна

Украинские противотанкисты уничтожили еще один “непобедимый” российский Т-90 Прорыв

Валентина Летяк, редактор ленты
Підбитий російський Т-90

На направлении Сватово-Кременная противотанкисты 87 дивизиона 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожили российский основной танк Т-90 Прорыв, в очередной раз развеяв миф о его якобы непобедимости.

Военные показали на видео, как обнаружили цель, обездвижили, а затем добили. Сам экипаж российского танка сбежал.

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По состоянию на середину марта 2023 года, по данным Генштаба, оккупационные войска потеряли в Украине 15 единиц Т-90М. РФ имела на вооружении только 100 таких танков в начале полномасштабной агрессии. Именно поэтому враг вынужден расконсервировать старые Т-62 и Т-72.

Т-90 Прорыв — основной боевой танк, принятый на вооружение ВС РФ в 2020 году, так называемая глубокая модернизация танка Т-90.

Некоторые конструкторские решения были “позаимствованы” у танков стран НАТО.  Эту технику оккупанты называли “непобедимой” и “совершенной”.

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Фото: скрин видео

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