Апрель, 06 в 20:40

Сегодня, 6 апреля, Россия обстреляла село Змиевка под Бериславом Херсонской области, в результате чего четыре жителя получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

— По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 4 местных жителя. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне, — написал Прокудин в Telegram.

Змиевка Бериславской территориальной громады находится на берегу Каховского водохранилища, противоположный берег которого пребывает под оккупацией РФ.

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