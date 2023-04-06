Евро продолжает стремительно дорожать: курс валют в Украине на 6 апреля
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В четверг, 6 апреля, Национальный банк Украины на 15 копеек повысил курс евро — до 40,02 грн.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
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Какой курс валют в банках Украины 06.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,5
|40,5
|Доллар
|36,7
|37,2
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,00
|40,95
|Доллар
|36,95
|37,95
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|41,05
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,10
|Доллар
|37,10
|37,60
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,00
|40,9
|Доллар
|36,75
|37,50
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк