Апрель, 06 в 9:46

Евро продолжает стремительно дорожать: курс валют в Украине на 6 апреля

В четверг, 6 апреля, Национальный банк Украины на 15 копеек повысил курс евро — до 40,02 грн. Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1. В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится. Сейчас смотрят Какой курс валют в банках Украины 06.04.2023: Курс валют в Приватбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,5 40,5 Доллар 36,7 37,2 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,00 40,95 Доллар 36,95 37,95 Курс валют в Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,95 41,05 Доллар 36,65 37,44 Курс валют в Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,20 41,10 Доллар 37,10 37,60 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,00 40,9 Доллар 36,75 37,50 Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн. Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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