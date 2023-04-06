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Факты / Україна

Евро продолжает стремительно дорожать: курс валют в Украине на 6 апреля

Бедрак Виктория, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

В четверг, 6 апреля, Национальный банк Украины на 15 копеек повысил курс евро — до 40,02 грн.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 06.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,5 40,5
Доллар 36,7 37,2

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,00 40,95
Доллар 36,95 37,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 41,05
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,10
Доллар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,00 40,9
Доллар 36,75 37,50

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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