Апрель, 07 в 11:04

Бывший народный депутат Украины нескольких парламентских созывов Владимир Стретович погиб в ДТП.

Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Олесь Доний.

— Досадное известие — в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом — народный депутат нескольких созывов. Он находил время для поддержки друзей. Он умел дружить. У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным. Покойся с миром, господин Владимир, — написал он.

Подробностей аварии Доний не сообщил. В то же время информацию о смерти Стретовича подтвердил и народный депутат четырех созывов Михаил Поживанов. Он отметил, что трагическое ДТП произошло вчера, 6 апреля.

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Владимиру Стретовичу было 64 года. Он был депутатом Верховной Рады Украины второго (1994-1998), четвертого (2002-2006), пятого (2006-2007) и шестого (2007-2012) созывов.

Трижды избирался от Блока Наша Украина. В 1996 году стал заслуженным юристом Украины. Награжден орденом Ярослава Мудрого IV степени.

За жизнь он написал 50 научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сельском хозяйстве, государственном строительстве и политологии.