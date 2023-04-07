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Факты / Україна

Минус 480 оккупантов: в Генштабе обнародовали обновленные данные о потерях России

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 177 110 военных, из них 480 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также за сутки украинские бойцы уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, восемь артсистем, четыре БПЛА и одну РСЗО оккупантов.

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Общие потери захватчиков с 24.02.22 по 07.04.23:

  • личного состава — 177110 (+480) человек
  • танков — 3633 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7016 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2722 (+8) ед,
  • РСЗО — 533 (+1) ед,
  • средств ПВО — 281 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2291 (+4),
  • крылатых ракет — 911 (+0),
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5587 (+13) ед,
  • специальной техники — 304 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 408-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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