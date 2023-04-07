Минус 480 оккупантов: в Генштабе обнародовали обновленные данные о потерях России
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 177 110 военных, из них 480 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Также за сутки украинские бойцы уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, восемь артсистем, четыре БПЛА и одну РСЗО оккупантов.
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Общие потери захватчиков с 24.02.22 по 07.04.23:
- личного состава — 177110 (+480) человек
- танков — 3633 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7016 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2722 (+8) ед,
- РСЗО — 533 (+1) ед,
- средств ПВО — 281 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2291 (+4),
- крылатых ракет — 911 (+0),
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5587 (+13) ед,
- специальной техники — 304 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 408-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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