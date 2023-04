Российские оккупационные войска в течение последних дней снова активизировались в боях за город Бахмут (Донецкая область). Они перебросили дополнительные войска в этот район.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Согласно сообщению, в последние дни оккупанты “восстановили определенный импульс” в боях за Бахмут, хотя с конца марта их продвижение там “в значительной степени остановилось”.

В разведке предполагают, что войска РФ могли добиться в Бахмуте определенных успехов.

В разведке уточнили, что российское командование, вероятно, перебросило в этот район дополнительные регулярные силы, включая воздушно-десантные войска. Кроме того, оккупанты начали эффективнее использовать артиллерию.

По данным разведки, существует вероятность, что на местном уровне частная военная компания Вагнера и регулярные войска РФ “приостановили свою продолжающуюся вражду и улучшили сотрудничество”.

