Апрель, 07 в 23:28

Совет нацбезопасности и обороны готовит новые санкции против тех, кто поддерживает агрессию, а на Ставке верховного главнокомандующего были обсуждены бои за Авдеевку и Бахмут.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 7 апреля 2023 года.

Он перечислил пять основных событий за сутки, в которых принял участие.

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— Первое — Ставка. Основное внимание — боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину, за каждое из тех направлений, где враг пытается сломать оборону всей Украины. И я благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала, которые противостоят этому, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что на Ставке докладывали командующие направлений, главком ВСУ и разведка. Отдельно обсуждалась подготовка новых бригад и поставки боеприпасов и оружия в войска.

— Второе. Аппарат СНБО вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, которые работают на агрессию. Они будут заблокированы, — подчеркнул президент.

Третьим пунктом глава государства назвал длительное совещание по энергетике, где обсуждали как стратегические вопросы развития и защиты украинской энергосистемы, так и текущие вопросы по энергообеспечению украинцев и украинского бизнеса.

— Четвертое. В официальную жизнь нашего государства добавляем новую традицию уважения. Сотни тысяч мусульман Украины и мусульманское сообщество мира — разные государства, разные народы — в период священного Рамадана придерживаются строгого поста, — подчеркнул президент.

Он пояснил, что крымскотатарский народ уважает Рамадан, а уважение всегда должно быть обоюдным.

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня имел честь наградить украинских мусульман, которые сражаются вместе со всеми в силах обороны Украины.

Пятым и последним пунктом украинский глава государства назвал подписание указов о награждении государственными наградами наших воинов.

— 771 боец. Воины механизированных бригад, штурмовых, бригад теробороны, наши зенитчики, тактическая авиация, артиллерия, разведбаты, инженерные бригады, танкисты, — сообщил президент.

Он подчеркнул, что в целом, за время полномасштабной войны, более 43,5 тысячи украинских защитников и защитниц отмечены государственными наградами.

Президент отдельно поздравил всех, кто сегодня празднует Благовещение.