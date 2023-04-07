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Факты / Україна

Россия формирует из новоизбранных резервистов спецподразделения “Шторм Z” — ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
російські військові
Фото: Depositphotos

Россия формирует из вновь избранных резервистов спецподразделения “Шторм Z” для ведения боевых действий в городах. Их создают вне структуры обычных армейских подразделений и затем “комбинируют” с уже существующими полками и бригадами. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

Речь идет о новых отрядах, которые планируют задействовать в составе 8-й общевойсковой армии (Южный военный округ), 1-го армейского корпуса (формирований “ДНР”).

В отчете ISW ссылается на документ армии РФ, обнародованный украинским офицером запаса 6 апреля. В нем подробно описывается набор личного состава таких отрядов и их основная деятельность.

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— Российское военное командование, вероятно, стремится создать роты Шторм Z и присоединить их к уже действующим элементам, чтобы усилить незначительные тактические успехи и поощрить дальнейшие наступательные операции и достижения, — говорится в отчете.

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Источник: ISW
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