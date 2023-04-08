Апрель, 07 в 23:10

Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в условиях профицита генерирующих мощностей.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

— Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности. Этого результата мы достигли благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг — открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, — отметил Галущенко.

Отмечается, что сегодня разрешенные европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощностей составляют 400 МВт, впрочем фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени суток и конъюнктуры рынка.

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— Обеспечение электроэнергией наших потребителей — это безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации, — добавил министр.

Герман Галущенко говорит, что увеличение генерации и открытие экспорта является ответом украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему.

В энергетическом ведомстве напомнили, что Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года — за этот период было реализовано 2,6 млрд кВт/ч, но после массированных ракетных ударов по энергоинфраструктуре Украины экспорт был приостановлен.