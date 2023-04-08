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Факты / Україна

570 воинов и 7 беспилотников: Генштаб сообщил об очередных потерях РФ за сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
570 воинов и 7 беспилотников: Генштаб сообщил об очередных потерях РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российская армия в боях потеряла по меньшей мере 570 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере 177680 личного состава.

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Потери РФ в войне на 08.04.2023:

  • личного состава — около 177 680 (+570) человек ликвидировано,
  • танков — 3636 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7020 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2727 (+5) ед,
  • РСЗО — 533 ед,
  • средств ПВО — 282 (+1) ед,
  • самолетов — 307 (+1) ед,
  • вертолетов — 292 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2298 (+7) ед,
  • крылатых ракет — 911 ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12) ед,
  • специальная техника — 304 ед.

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что самые ожесточенные бои на фронте продолжаются за Марьинку, там наши воины отбили более 15 вражеских атак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 409-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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