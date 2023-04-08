570 воинов и 7 беспилотников: Генштаб сообщил об очередных потерях РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки российская армия в боях потеряла по меньшей мере 570 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере 177680 личного состава.
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Потери РФ в войне на 08.04.2023:
- личного состава — около 177 680 (+570) человек ликвидировано,
- танков — 3636 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7020 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2727 (+5) ед,
- РСЗО — 533 ед,
- средств ПВО — 282 (+1) ед,
- самолетов — 307 (+1) ед,
- вертолетов — 292 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2298 (+7) ед,
- крылатых ракет — 911 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12) ед,
- специальная техника — 304 ед.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что самые ожесточенные бои на фронте продолжаются за Марьинку, там наши воины отбили более 15 вражеских атак.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 409-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.