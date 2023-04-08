Байден продлил санкции против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину
Президент США Джо Байден 7 апреля подписал исполнительный указ о продлении режима чрезвычайного положения, введенного в апреле 2021 года из-за вмешательства России в американские выборы, и связанных с ним санкций.
Как сообщили на сайте Белого дома, санкции против России продлены еще на год.
В администрации президента США напомнили, что режим чрезвычайного положения был введен в 2021 году, чтобы “противостоять необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляет определенная вредная внешняя деятельность правительства Российской Федерации”.
Кроме того, режим ЧС продлен из-за деятельности правительства РФ, которая проявляется в:
- усилиях по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в США и их союзниках и партнерах;
- участии и содействии вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий против США и их союзников и партнеров;
- поощрении и использовании транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства;
- осуществлении экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
- подрыве безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
- нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.
— Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 14024, в отношении определенной вредной внешней деятельности правительства РФ, — сказал Джо Байден.
Напомним, президент США в начале марта 2023 года своим указом продлил до конца 2023 года действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году после российской агрессии против Украины.