Апрель, 08 в 1:09

Президент США Джо Байден 7 апреля подписал исполнительный указ о продлении режима чрезвычайного положения, введенного в апреле 2021 года из-за вмешательства России в американские выборы, и связанных с ним санкций.

Как сообщили на сайте Белого дома, санкции против России продлены еще на год.

В администрации президента США напомнили, что режим чрезвычайного положения был введен в 2021 году, чтобы “противостоять необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляет определенная вредная внешняя деятельность правительства Российской Федерации”.

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Кроме того, режим ЧС продлен из-за деятельности правительства РФ, которая проявляется в:

усилиях по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в США и их союзниках и партнерах;

участии и содействии вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий против США и их союзников и партнеров;

поощрении и использовании транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства;

осуществлении экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;

подрыве безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;

нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

— Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 14024, в отношении определенной вредной внешней деятельности правительства РФ, — сказал Джо Байден.

Напомним, президент США в начале марта 2023 года своим указом продлил до конца 2023 года действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году после российской агрессии против Украины.